Вашингтон, 23 февраля, 2023, 05:27 — ИА Регнум. Запад действительно переживает духовную катастрофу, прививая своему населению различные сексуальные извращения и ложные ценности, написал 22 февраля в своем микроблоге американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен, комментируя послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

fsHH ЛГБТ. Парад

Он отметил, что в западных странах активно ведется ЛГБТ-пропаганда, разрушается институт семьи, искажаются догмы традиционных религий и стравливаются расы. По словам Дрейвена, СМИ, ученые и индустрия развлечений на Западе стремятся действовать одинаково: разделять людей и держать их в неведении.

Кроме того, ветеран подчеркнул, что западные государства развязывают войны и подчиняют другие страны своим «извращенным обычаям», а также объявляют их врагами. Дрейвен задался вопросом, может ли Запад после всех указанных проблем называть Россию «злом»?

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова написала о том, что «недруг хуже врага», комментируя слова президента США Джо Байдена о том, что НАТО и Запад не являются врагами для граждан РФ.