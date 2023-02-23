Киев, 23 февраля, 2023, 05:24 — ИА Регнум. Граждан Украины призывного возраста, предпринимающих попытки выехать в Россию через Прибалтику, а также из Польши на территорию Белоруссии, возвращают на родину по запросу из Киева и принудительно мобилизуют в ВСУ. Об этом 23 февраля сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Уточняется, что украинцев мужского пола призывного возраста, желающих по разным причинам выехать из Литвы, Латвии, Эстонии на территорию России, а также из Польши на территорию Белоруссии, власти этих стран Европы по запросу из Киева задерживают на границе. Затем украинцев препровождают в посольства Украины и отправляют на родину, где они подлежат принудительной мобилизации в ВСУ.

Кроме того, власти стран Балтии и Польши задерживают в пунктах пограничных переходов украинцев, стремящихся въехать на территорию ЕС из России и Белоруссии.

«Украинцев в возрасте от 18 до 55 лет, следующих из Российской Федерации в страны ЕС, также задерживают на пограничных пунктах и отправляют в украинские диппредставительства для последующей депортации на Украину. Обратно выехать на территорию России они уже не могут», — указал источник, знакомый с ситуацией.