Российские журналисты отстранены от деятельности в Международной федерации журналистов

Москва, , 05:33 — REGNUM Членство России в Международной федерации журналистов (МФЖ) пристановлено, сообщил 22 февраля глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв в интервью РИА Новости.

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«Только что я получил письмо от генерального секретаря Международной федерации, в котором он мне сообщил, что на заседании исполкома организации принято решение приостановить членство СЖР», — сказал Соловьёв.

Соловьёв подчеркнул, что для подобного решения нет никаких оснований, и оно является исключительно политическим.

«Руководство МФЖ не имеет права заниматься политикой. В данном случае это откровенно политическое решение, они нарушают свой собственный устав», — сказал Соловьёв.

Он отметил, что неизвестно, кому будет хуже от такого решения, так как Россия перестанет платить большие членские взносы в МФЖ.

Напомним, что в январе МФЖ выступила с инициативой исключить Россию из своих рядов.

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