Зеленский отметил важность зернового экспорта для украинской экономики

Киев, , 05:29 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил о важном значении «зерновой сделки», сообщает 22 февраля президентский сайт.

Зерно Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Зеленского, за семь месяцев функционирования «Черноморской зерновой инициативы» 43 страны мира получили более 22 млн тонн украинского продовольствия. Он назвал продовольственный экспорт «весомым украинским вкладом в мировую продовольственную безопасность и стабилизацию мирового продовольственного рынка».

Если бы не эта инициатива, считает Зеленский, то сейчас происходили бы процессы политического и социального хаоса в некоторых странах Африки и Азии.

Президент Украины подчеркнул, какое важное значение имеет зерновой экспорт для экономики страны.

«Должны понимать: это не только вклад в мировую безопасность. Наш морской продовольственный экспорт приносит пользу Украине. Около миллиона украинцев работают в отраслях, связанных с аграрным производством. И для них тот факт, что мы разблокировали морской экспорт в прошлом году, — это гарантия личной и семейной социальной безопасности», — заявил Зеленский.

Президент Украины традиционно обрушился с обвинениями в адрес России, утверждая, что Москва всячески препятствует расширению украинского продовольственного экспорта.

Напомним, что «зерновая сделка» между Россией, Украиной, Турцией и ООН была заключена 22 июля 2023 года в Стамбуле.