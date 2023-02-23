Киев, 23 февраля, 2023, 05:29 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о важном значении «зерновой сделки», сообщает 22 февраля президентский сайт.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

По словам Зеленского, за семь месяцев функционирования «Черноморской зерновой инициативы» 43 страны мира получили более 22 млн тонн украинского продовольствия. Он назвал продовольственный экспорт «весомым украинским вкладом в мировую продовольственную безопасность и стабилизацию мирового продовольственного рынка».

Если бы не эта инициатива, считает Зеленский, то сейчас происходили бы процессы политического и социального хаоса в некоторых странах Африки и Азии.

Президент Украины подчеркнул, какое важное значение имеет зерновой экспорт для экономики страны.

«Должны понимать: это не только вклад в мировую безопасность. Наш морской продовольственный экспорт приносит пользу Украине. Около миллиона украинцев работают в отраслях, связанных с аграрным производством. И для них тот факт, что мы разблокировали морской экспорт в прошлом году, — это гарантия личной и семейной социальной безопасности», — заявил Зеленский.

Президент Украины традиционно обрушился с обвинениями в адрес России, утверждая, что Москва всячески препятствует расширению украинского продовольственного экспорта.

Напомним, что «зерновая сделка» между Россией, Украиной, Турцией и ООН была заключена 22 июля 2023 года в Стамбуле.