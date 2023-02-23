Советник Пушилина: у ВСУ нет успехов на артемовском и угледарском направлениях

Донецк, , 05:00 — REGNUM Успехов у ВСУ на артёмовском и угледарском направлениях нет, есть лишь большие потери в живой силе. Об этом 23 февраля рассказал советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин в беседе с РИА Новости.

СВО Иван Шилов © ИА REGNUM

«На особо горячих направлениях, таких как Артемовское, Угледарское направление, у противника сейчас нет ощутимых успехов. Они, наоборот, на этих направлениях ежедневно теряют достаточно большое количество живой силы», — уточнил Гагин.

Кроме того, советник Пушилина указал на чудовищные потери украинской армии в технике, расхищение части средств, поставляемых Украине союзниками, и отсутствие сколько-нибудь значимых результатов на фронте.

«Единственный результат ВСУ — это катастрофические, чудовищные потери в живой силе, то есть это сотни тысяч потерь (общих — ред.), это очень существенно», — подчеркнул Гагин.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам Гагина, сдача Артемовска украинскими подразделениями является необратимым процессом, вопросом времени.

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