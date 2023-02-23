Politico: конгрессмен США Кроу осудил Украину за применение кассетных боеприпасов

Вашингтон, , 04:50 — REGNUM Член палаты представителей Конгресса США демократ Джейсон Кроу осуждает Украину за применение кассетных боеприпасов в зоне специальной военной операции России. Об этом парламентарий заявил в комментарии изданию Politico 22 февраля.

Взрыв Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он отметил, что использование таких бомб приводит лишь к незначительным краткосрочным успехам в ходе боев. При этом, как подчеркнул конгрессмен, процент неразорвавшихся систем представляет собой главную проблему для мирных граждан Украины.

Кроу добавил, что цель США должна состоять в том, чтобы оказывать Киеву такую помощь, которая будет защищать гражданских лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине января издание Foreign Policy распространило информацию о том, что Турция с конца ноября 2022 года передает Украине кассетные боеприпасы американского образца для их применения в артиллерии.

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