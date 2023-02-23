Министр МЧС Куренков намерен делать внезапные проверки боевой готовности во всех регионах России

Сочи, Краснодарский край, , 04:39 — REGNUM Глава МЧС России Александр Куренков во время своей рабочей поездки в Сочи провёл внезапную проверку боевой готовности, сообщает 22 февраля сайт ведомства.

Пожарные автомобили mchs.gov.ru

Проверка была проведена в 19-й пожарно-спасательной части. Министр проинспектировал действия пожарных при сборе и выезде по тревоге, а также техническую исправность всей техники, состоящей на оснащении этого подразделения.

Куренков подчеркнул, что одно дело — это бодрые доклады, а другое — как всё обстоит в реальности.

Министр отметил, что планирует проводить подобные внезапные проверки во всех регионах.

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