Newsweek: Белый дом оказался в трудном положении из-за слов Зеленского о планах захватить Крым

Вашингтон, , 04:17 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский своими словами о планах Киева захватить Крым спровоцировал раскол внутри США, написала журналистка Элли Кук в статье для издания Newsweek.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Автор публикации отметила, что некоторые силы в Вашингтоне выступают за вторжение на российский полуостров, в то время как есть и те, кто занимает противоположную позицию. Так член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин предупреждает, что призывы к захвату Крыма безумны.

Кроме того, как утверждает Элли Кук, некоторые в США ожидают, что наступление ВСУ на Крым приведет к эскалации конфликта. Журналистка добавила, что поддержка нападения на полуостров не соответствует интересам американского населения.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля Newsweek опубликовал статью обозревателя Дэниела Депетриса, в которой говорилось, что США не поддержат планы Киева захватить Крым из-за страха втянуться в вооруженный конфликт с Россией. 22 февраля глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что федеральные власти России поддержали инициативу по созданию оборонительной линии на полуострове.

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