В Таджикистане зарегистрировано землетрясение магнитудой 7,3

Душанбе, , 04:14 — REGNUM Землетрясение магнитудой 7,3 зарегистрировали сейсмологи в Таджикистане, недалеко от границы с Синьцзян-Уйгурским автономным районом на северо-западе Китая. Об этом 23 февраля сообщает китайский сейсмологический центр.

Землетрясение Zeml.info

Подземный толчок был зафиксирован в 00:37 по Всемирному координированному времени (03:37 мск). Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 67 км к западу от населённого пункта Мургоба, в котором проживает около 11 тыс. человек.

Информации о разрушениях и возможных пострадавших среди населения пока не поступало.