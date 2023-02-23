Правительство Молдавии начинает процесс денонсации соглашений в рамках СНГ

Кишинёв, , 04:15 — REGNUM Молдавское правительство начало процесс денонсации соглашений, заключённых в рамках СНГ. Об этом 22 февраля заявил министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску в интервью телеканалу Jurnal TV.

Флаг Молдавии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По словам министра, ввиду того, что Кишинёв намерен присоединится к ЕС, вся внешняя политика страны и участие её в международных организациях будут подчинены цели евроинтеграции.

Поэтому продолжится выход из соглашений СНГ, которые не совместимы с этой целью.

Попеску заявил, что значительная часть из 330 соглашений в рамках СНГ либо не функционируют, либо не применяются во благо молдавского государства.

Напомним, что высшие должностные лица Молдавии в последнее время регулярно выступают с антироссийскими заявлениями.

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