В США конгрессмен назвал «пощёчиной американцам» визит Байдена на Украину

Вашингтон, , 03:52 — REGNUM Оскорблением для всех американцев назвал визит президента США Джозефа Байдена в Киев конгрессмен-республиканец от штата Аризона Пол Госар 22 февраля в своём Twitter.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

«Визит Джо Байдена на Украину — это пощечина каждому американцу, особенно жителям Восточной Палестины, штат Огайо. Украина нам не друг, а Россия нам не враг», — такое заявление сделал политик в своём микроблоге.

Госар в своём сообщении указывает на железнодорожную катастрофу в штате Огайо, которую приравняли к аварии на Чернобыльской АЭС. Рядом с городом Восточная Палестина произошёл сход с рельсов нескольких цистерн с токсичными химикатами. Цистерны опрокинулись и взорвались, в результате чего произошло заражение химикатами части территории штата.

После происшествия власти эвакуировали жителей близлежащих населённых пунктов, но через несколько дней им разрешили вернуться домой, несмотря на сохраняющуюся опасность для жизни и здоровья. Отмечается, что в районе катастрофы гибнут растения и животные, а местные жители жалуются на проблемы с дыханием.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что целью визита президента США Байдена в Киев было стремление поднять свой пошатнувшийся рейтинг.

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