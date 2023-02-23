Нью-Йорк, США, 23 февраля, 2023, 03:46 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш считает необходимым гарантировать безопасность всех атомных электростанций в зоне специальной военной операции России по установлению мира на Украине. Об этом он заявил 22 февраля в ходе чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи всемирной организации.

Securityconference.org Антониу Гутерреш

Глава ООН напомнил о ситуации вокруг Запорожской АЭС. Гутерреш также выразил благодарность Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) за сотрудничество со сторонами конфликта по поводу обеспечения безопасности в районе, где расположена эта электростанция.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 февраля вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни призвал создать «свободную зону» вокруг Запорожской АЭС.