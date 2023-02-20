Анкара, 23 февраля, 2023, 04:05 — ИА Регнум. Департамент по борьбе с киберпреступностью турецкой полиции ведёт борьбу с интернет-ресурсами, распространяющими фейковые новости и панические слухи о последствиях землетрясения, а также кибермошенниками, сообщает 22 февраля агентство Anadolu.

Киберпреступность

Были начаты судебные разбирательства в отношении 548 из 925 аккаунтов, которые провоцировали через платформы социальных сетей страх и панику в обществе.

Из 134 подозреваемых, задержанных по указанию Генеральной прокуратуры Турции, 25 арестованы.

Кроме того, было обеспечено закрытие 81 веб-сайта, который был определен как созданный с целью злоупотребления доброй волей тех, кто хотел помочь пострадавшим от землетрясения, и занимался мошенничеством методом «фишинга».

Приняты необходимые меры в отношении 15 аккаунтов в социальных сетях, которые требовали деньги от граждан, используя или имитируя название официальных учреждений.

Также были заморожены шесть кошельков криптоактивов, собиравших средства якобы для помощи пострадавшим при землетрясении.