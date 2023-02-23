Украинские войска за неполные два часа выпустили более 30 снарядов по Донецку

Донецк, , 03:25 — REGNUM Более 30 снарядов калибра 155 мм выпустили менее чем за два часа украинские войска по городу Донецку. Об этом 23 февраля сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК), в своём телеграм-канале.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Начиная с 00:05 мск ВСУ вели обстрел города Донецка со стороны населённых пунктов Тоненькое, Орловка и Галициновка. Под огнём украинских войск оказались Киевский и Кировский районы Донецка. Кроме того, под обстрел попал и Ясиноватский район.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях гражданской инфраструктуры уточняется. Всего ВСУ выпустили по территории ДНР 33 снаряда калибра 155 мм. Артиллерия такого калибра применяется странами НАТО.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в ДНР предупредили о возможной активизации обстрелов территории ДНР украинскими войсками в праздничные дни.

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