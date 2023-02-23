Анкара, 23 февраля, 2023, 03:29 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Турции на своей странице в сети Twitter опубликовало сведения об иностранной помощи, поступающей в зону разрушительного землетрясения.

mchs.gov.ru В российском аэромобильном госпитале МЧС. Турция

На пострадавших от стихии территориях 19 стран развернули 22 полевых госпиталя.

В Турцию доставлено 9015 палаток, 167 жилых контейнеров, 999 мобильных гигиенических установок.

Также в Турцию прибыло 1 млн 344 тыс. одеял, 196 тыс. спальных мешков, 74 тыс. 750 коек, 26 тыс. 622 генератора, 5 тыс. 722 тонны одежды, 3 тыс. 65 тонн средств гигиены и медикаментов и 5 тыс. 678 тонн продуктов питания.

Напомним, что Россия также развернула в Турции полевой мобильный госпиталь.