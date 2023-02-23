Замглавы МИД России Галузин назвал условие для проведения переговоров по Украине

Москва, , 03:05 — REGNUM Россия согласится на переговоры по Украине только после того, как Запад и ВСУ сложат оружие и прекратят обстрелы российских городов, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

Посол РФ в Японии Михаил Галузин Tokyo.mid.ru

«После этого можно будет вести обсуждение на базе новых геополитических реалий», — сказал представитель ведомства в интервью ТАСС.

Дипломат также отметил, что украинские власти оторваны от реальности. Он пояснил, что на это указывают требования президента Украины Владимира Зеленского, касающиеся в числе прочего вывода российских военнослужащих из Донбасса, Крыма, Запорожской и Херсонской областей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Зеленский заявил, что не доверяет российскому президенту Владимиру Путину, из-за чего Киев не хочет вести переговоры с Россией.