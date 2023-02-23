Советник врио главы ДНР Пушилина указал на возможную активизацию ВСУ в праздничные дни

Донецк, , 02:59 — REGNUM Украинская армия может активизировать попытки нанести удары по территории Донецкой Народной Республики (ДНР) в День защитника Отечества. Такое заявление сделал 23 февраля советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин в беседе с РИА Новости.

Донбасс Иван Шилов, ИА REGNUM

«Именно к 23 февраля они должны нанести какие-то удары и получить положительный, как они считают, результат. Но, как результат, мы видим обстрелы мирных городов, где нет военных, мы видим поражение жилых кварталов и инфраструктуры», — уточнил Гагин.

Накануне Пушилин также предупредил о вероятной активизации ВСУ в праздничные дни. Врио главы ДНР указал, что ПВО работает в усиленном режиме и артподразделения ведут активную батарейную и контрбатарейную борьбу. Тем не менее Пушилин призвал граждан быть аккуратнее и не перемещаться по улицам без лишней необходимости.

«То, что Денис Владимирович призывает граждан лишний раз не выходить на улицу, это абсолютно верно, потому что он глава воюющей республики, и он все время находится там», — подчеркнул Гагин.

Советник врио главы ДНР пояснил, что Пушилин, в отличие от президента Украины Владимира Зеленского, не понаслышке знает о том, каково жить в воюющем городе, который постоянно подвергается атакам врага.

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