Белорусские поправки в текст резолюции ООН предлагают запретить поставки оружия Киеву

Минск, , 03:06 — REGNUM Белоруссия предложила изменить проект резолюции Генеральной ассамблеи ООН по Украине. Текст белорусских поправок был опубликован 22 февраля на сайте ООН.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

Проект резолюции ООН, по сути, является антироссийским. В нём вся ответственность за начало боевых действий возлагается исключительно на Россию. В проекте также содержится требование вывести российские войска с территории Украины.

Минск предлагает убрать из проекта резолюции эти антироссийские положения. Кроме того, белорусские поправки содержат призыв к мирному урегулированию конфликта посредством переговоров, а также требование запретить поставки оружия киевскому режиму.

Напомним, что проект резолюции был предложен Украиной при поддержке стран Запада.

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