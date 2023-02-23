Белоруссия предложила изменить проект антироссийской резолюции ООН
Белорусские поправки в текст резолюции ООН предлагают запретить поставки оружия Киеву
Минск, 23 февраля, 2023, 03:06 — ИА Регнум. Белоруссия предложила изменить проект резолюции Генеральной ассамблеи ООН по Украине. Текст белорусских поправок был опубликован 22 февраля на сайте ООН.
Проект резолюции ООН, по сути, является антироссийским. В нём вся ответственность за начало боевых действий возлагается исключительно на Россию. В проекте также содержится требование вывести российские войска с территории Украины.
Минск предлагает убрать из проекта резолюции эти антироссийские положения. Кроме того, белорусские поправки содержат призыв к мирному урегулированию конфликта посредством переговоров, а также требование запретить поставки оружия киевскому режиму.
Напомним, что проект резолюции был предложен Украиной при поддержке стран Запада.