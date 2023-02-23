Минск, 23 февраля, 2023, 03:06 — ИА Регнум. Белоруссия предложила изменить проект резолюции Генеральной ассамблеи ООН по Украине. Текст белорусских поправок был опубликован 22 февраля на сайте ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

Проект резолюции ООН, по сути, является антироссийским. В нём вся ответственность за начало боевых действий возлагается исключительно на Россию. В проекте также содержится требование вывести российские войска с территории Украины.

Минск предлагает убрать из проекта резолюции эти антироссийские положения. Кроме того, белорусские поправки содержат призыв к мирному урегулированию конфликта посредством переговоров, а также требование запретить поставки оружия киевскому режиму.

Напомним, что проект резолюции был предложен Украиной при поддержке стран Запада.