В штате Арканзас разбился двухмоторный самолет, погибли пять человек

Литл-Рок, США, , 02:42 — REGNUM Падение двухмоторного самолета Beech BE20 в американском штате Арканзас привело к гибели пяти человек, передает телеканал ABC News со ссылкой на местные власти.

Самолёт U.S. Air Force

Воздушное судно разбилось возле Национального аэропорта Литл-Рок. Отмечается, что перед катастрофой в районе крушения самолета проходил сильный штормовой фронт с порывистым ветром и дождем.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля в районе города Тренчин на западе Словакии разбился двухмоторный самолет Diamond DA42 Twin Star. Все четверо человек, находившихся на борту воздушного судна, погибли.

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