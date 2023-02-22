Литл-Рок, США, 23 февраля, 2023, 02:42 — ИА Регнум. Падение двухмоторного самолета Beech BE20 в американском штате Арканзас привело к гибели пятерых человек, передает телеканал ABC News со ссылкой на местные власти.

U.S. Air Force Самолёт

Воздушное судно разбилось возле Национального аэропорта Литл-Рок. Отмечается, что перед катастрофой в районе крушения самолета проходил сильный штормовой фронт с порывистым ветром и дождем.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля в районе города Тренчин на западе Словакии разбился двухмоторный самолет Diamond DA42 Twin Star. Все четверо человек, находившихся на борту воздушного судна, погибли.