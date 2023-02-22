Мелитополь, 23 февраля, 2023, 02:36 — ИА Регнум. Провокации в приграничных районах России готовят власти Украины в период предстоящих праздничных дней. Об этом 23 февраля сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

Владимир Рогов Владимир Рогов

Как уточнил Рогов, в период праздничных и выходных дней, особенно в День защитников Отечества, со стороны ВСУ возможны различного рода провокации. По мнению Рогова, речь может идти об обстрелах либо терактах.

«Киевский режим может нести только боль и страдания, поэтому нашим гражданам нужно быть максимально бдительными», — указал Рогов и отметил, что в Запорожской области система противовоздушной обороны и силовые структуры постоянно находятся в усиленном режиме работы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США принуждают власти Киева к наступлению на южном направлении.