Гол Лукаку позволил «Интеру» одержать победу над «Порту»

Милан, Италия, , 03:01 — REGNUM Итальянский клуб «Интер» из Милана в упорной борьбе одержал победу в матче 1/8 финала Лиги чемпионов над португальским «Порту».

Ромелу Лукаку Vyacheslav Evdokimov

Матч проходил 23 февраля в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца».

На 78-й минуте матча был удалён игрок «Порту» Отавио и гости остались в меньшинстве.

Этим воспользовались хозяева, и на 86-й минуте матча единственный мяч забил нападающий «Интера» Ромелу Лукаку.

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