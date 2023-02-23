Лукаку забил единственный победный гол в матче «Интера» и «Порту»
Милан, Италия, 23 февраля 2023, 03:01 — REGNUM Итальянский клуб «Интер» из Милана в упорной борьбе одержал победу в матче 1/8 финала Лиги чемпионов над португальским «Порту».
Матч проходил 23 февраля в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца».
На 78-й минуте матча был удалён игрок «Порту» Отавио и гости остались в меньшинстве.
Этим воспользовались хозяева, и на 86-й минуте матча единственный мяч забил нападающий «Интера» Ромелу Лукаку.
Читайте ранее в этом сюжете: «Лейпциг» сыграл вничью с «Манчестер Сити» в матче Лиги чемпионов