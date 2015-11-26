Милан, Италия, 23 февраля, 2023, 03:01 — ИА Регнум. Итальянский клуб «Интер» из Милана в упорной борьбе одержал победу в матче 1/8 финала Лиги чемпионов над португальским «Порту».

Vyacheslav Evdokimov Ромелу Лукаку

Матч проходил 23 февраля в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца».

На 78-й минуте матча был удалён игрок «Порту» Отавио и гости остались в меньшинстве.

Этим воспользовались хозяева, и на 86-й минуте матча единственный мяч забил нападающий «Интера» Ромелу Лукаку.