«Лейпциг» сыграл вничью с «Манчестер Сити» в матче Лиги чемпионов
Лейпциг, Германия, 23 февраля 2023, 02:20 — REGNUM Ничьей завершился первый матч 1/8 Лиги чемпионов между английским «Манчестером Сити» и немецким «Лейпцигом».
Игра состоялась 22 февраля в Лейпциге на «Ред Булл-Арена — Центральштадион». Матч проходил практически в равной борьбе, пока на 27-й минуте Рияд Марез не вывел гостей вперёд.
Второй тайм проходил при полном превосходстве футболистов «Лейпцига», которым после долгих атак удалось сравнять счёт. На 70-й минуте это сделал Йошко Гвардиол.
Ответный матч пройдёт 14 марта.