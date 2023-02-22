Лейпциг, Германия, 23 февраля, 2023, 02:20 — ИА Регнум. Ничьей завершился первый матч 1/8 Лиги чемпионов между английским «Манчестером Сити» и немецким «Лейпцигом».

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

Игра состоялась 22 февраля в Лейпциге на «Ред Булл-Арена — Центральштадион». Матч проходил практически в равной борьбе, пока на 27-й минуте Рияд Марез не вывел гостей вперёд.

Второй тайм проходил при полном превосходстве футболистов «Лейпцига», которым после долгих атак удалось сравнять счёт. На 70-й минуте это сделал Йошко Гвардиол.

Ответный матч пройдёт 14 марта.