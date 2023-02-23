Страны G7 занялись разработкой механизма контроля за соблюдением антироссийских санкций

Вашингтон, , 02:11 — REGNUM Разработку механизма контроля за соблюдением санкций в отношении России начали страны «Группы семи» (G7). Об этом сообщило 22 февраля агентство Bloomberg.

Санкции Иван Шилов, ИА REGNUM

По данным агентства, планируется создание «координационного механизма по обеспечению соблюдения» санкций, направленных против России. В частности, в рамках инициативы предполагается наращивание усилий по обмену информацией и принятие мер по отношению к странам и компаниям во всём мире, которые будут заподозрены в поддержке российской спецоперации на Украине. Как поддержка спецоперации будет трактоваться «обход или нарушение» введённых против России рестрикций.

Кроме того, указывается, что, наряду с введением новых ограничений, основное внимание союзников будет уделяться «обеспечению соблюдения уже введенных санкций». Отмечается, что особую озабоченность по вопросам контроля за соблюдением санкционного режима выражают США.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по мнению репортёра французской ежедневной газеты Le Figaro Алена Балюэ, западные санкции не достигли своих целей. Попытки Запада с помощью санкционных мер создать в российской экономике бреши не увенчались успехом.

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