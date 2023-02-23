Постпред России при ООН Небензя заявил о необходимости компенсаций за диверсию на «Северных потоках»

Нью-Йорк, США, , 02:10 — REGNUM Страны, которые причастны к диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», должны компенсировать ущерб от разрушения объектов, заявил постпред России при ООН Василий Небензя 22 февраля в ходе заседания Совбеза организации.

Василий Небензя Иван Шилов © ИА REGNUM

Дипломат допустил, что с атаки на «Северные потоки» в мире может начаться эпоха «хаоса и немыслимого ущерба».

«День настал. И он, возможно, станет предвестником эпохи, в которой трансграничные и трансконтинентальные коммуникации станут законной целью для операций, направленных на ослабление тех или иных государств, — эпохи хаоса и немыслимого ущерба для всего человечества», — сказал он.

Постпред подчеркнул, что только возмещение вреда, нанесенного сентябрьской диверсией на газопроводах, даст шанс не допустить развития представленного сценария.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад настойчиво избегает проведения объективного расследования диверсии на «Северных потоках».