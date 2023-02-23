Спасатели в Турции освободили из-под завалов двух живых овец

Анкара, , 02:18 — REGNUM В Турции из-под обломков извлечены живыми две овцы, проведшие в завалах больше двух недель, сообщает агентство Anadolu.

Овца André Karwath

Две овцы были спасены солдатами на 17-й день после землетрясения из-под обломков разрушенного сарая в районе Нурдаги провинции Газиантеп.

В провинциальное управление сельского и лесного хозяйства обратился местный житель, заявив, что в рухнувшем сарае в сельской местности Башпинар находился принадлежащий ему мелкий рогатый скот, и попросил о помощи.

Властями была выделена спасательная команда из военнослужащих. Военные разобрали обломки и вытащили на поверхность двух овец. После осмотра ветеринаром их передали владельцу.

Напомним, что в зоне землетрясения в Турции были спасены люди, проведшие под развалинами 13 дней.

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