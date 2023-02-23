Байден указал, что не видит признаков подготовки России к применению ядерного оружия

Вашингтон, , 01:38 — REGNUM Приостановку Россией участия в Договоре о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ) нельзя рассматривать как признак подготовки к применению ядерного оружия. Такое заявление сделал президент США Джозеф Байден 22 февраля в интервью телеканалу ABC.

Путин и Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава Белого дома уточнил, что, по его мнению, решение Москвы о приостановке участия в ДСНВ — это большая ошибка. Однако американский лидер подчеркнул, что он не считает такой шаг президента России Владимира Путина признаком возможного применения ядерного оружия.

«Я не считаю, что он (президент Ррссии Путин — ред.) думает о применении ядерного оружия или о чём-то в этом роде», — отметил Байден.

Напомним, президент РФ Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил о приостановке участия России в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, уточнив, что страна не выходит из ДСНВ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как пояснил российский посол в Лондоне Андрей Келин, Россия не будет применять ядерное оружие в ходе проведения спецоперации на территории Украины.

Читайте ранее в этом сюжете: Посол РФ в Лондоне: Россия не будет применять ядерное оружие в СВО