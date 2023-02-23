Вашингтон, 23 февраля 2023, 01:36 — REGNUM Президент США Джо Байден сделал подарок Китаю «на красивой тарелке», развязав вооруженный конфликт на территории Украины, 22 февраля написала в своем микроблоге член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин.

Джо Байден
Джо Байден
Иван Шилов © ИА REGNUM

Парламентарий представляет Республиканскую партию.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля член палаты представителей Конгресса США республиканец Мэтт Гетц заявил, что Белый дом должен отказаться от оказания военной помощи Украине и сосредоточиться на проблемах внутри Соединенных Штатов.