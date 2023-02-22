В Конгрессе США назвали политику Байдена по Украине подарком Китаю
Член палаты представителей США Марджори Грин назвала политику Байдена по Украине подарком Китаю
Вашингтон, 23 февраля, 2023, 01:36 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден сделал подарок Китаю «на красивой тарелке», развязав вооруженный конфликт на территории Украины, 22 февраля написала в своем микроблоге член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин.
Иван Шилов ИА REGNUM
Джо Байден
Парламентарий представляет Республиканскую партию.
Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля член палаты представителей Конгресса США республиканец Мэтт Гетц заявил, что Белый дом должен отказаться от оказания военной помощи Украине и сосредоточиться на проблемах внутри Соединенных Штатов.