Вашингтон, 23 февраля, 2023, 01:36 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден сделал подарок Китаю «на красивой тарелке», развязав вооруженный конфликт на территории Украины, 22 февраля написала в своем микроблоге член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Парламентарий представляет Республиканскую партию.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля член палаты представителей Конгресса США республиканец Мэтт Гетц заявил, что Белый дом должен отказаться от оказания военной помощи Украине и сосредоточиться на проблемах внутри Соединенных Штатов.