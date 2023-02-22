Нижний Новгород, 23 февраля, 2023, 01:40 — ИА Регнум. УФСБ по Нижегородской области задержала участника украинской организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 22 февраля пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

6 февраля против жителя Нижегородской области было заведено угловное дело по ч. 2 ст. 208 УК РФ (Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом …), а 8 февраля он был задержан.

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В 2015 году мужчина выехал на территорию Украины, где принимал участие в боевых действиях в составе «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В настоящее время ФСБ проводит оперативно-следственные действия, боевик взят под стражу.

Напомним, что в последнее время в России был разоблачён ряд агентов украинских спецслужб и боевиков украинских экстремистских организаций.