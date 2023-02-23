Reuters: США предупредили Украину об ограниченных возможностях оказания военной помощи

Вашингтон, , 01:15 — REGNUM Власти США предупредили украинское руководство об ограниченных возможностях в оказании военной помощи Киеву, 22 февраля сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Фига Цитата из к/ф «12 стульев». Реж Леонид Гайдай. 1971. СССР

По информации одного из собеседников издания, американская сторона якобы выступает за скорейшее завершение конфликта между Россией и Украиной. В агентстве также отметили, что в обществе и политической элите США стремительно снижается уровень поддержки Киева.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля издание Politico, со ссылкой на слова советника украинского президента, написало о том, что Украина опасается, что власти США, используя манипуляции военного характера, могут заставить киевское правительство заключить сделку с Москвой.

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