Вашингтон, 23 февраля, 2023, 01:15 — ИА Регнум. Власти США предупредили украинское руководство об ограниченных возможностях в оказании военной помощи Киеву, 22 февраля сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Цитата из к/ф «12 стульев». Реж Леонид Гайдай. 1971. СССР Фига

По информации одного из собеседников издания, американская сторона якобы выступает за скорейшее завершение конфликта между Россией и Украиной. В агентстве также отметили, что в обществе и политической элите США стремительно снижается уровень поддержки Киева.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля издание Politico со ссылкой на слова советника украинского президента написало о том, что Украина опасается, что власти США, используя манипуляции военного характера, могут заставить киевское правительство заключить сделку с Москвой.