Президент России Путин раскрыл залога победы России

Москва, , 01:13 — REGNUM Залог победы России заключён в несокрушимом единстве народа. Об этом рассказал российский лидер Владимир Путин в видеопоздравлении в День защитника Отечества, опубликованном 23 февраля на официальном сайте президента России.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Дорогие друзья, наш народ верит в вас, в защитников России, в вашу надежность, решительность, преданность Отечеству и присяге. Миллионы людей искренне по зову сердца помогают бойцам на передовой, и это несокрушимое единство — залог нашей победы», — отметил глава России.

Президент России назвал День защитника Отечества всенародным праздником, в котором воплощена глубокая признательность всем, кто сражался с врагом «за родную землю, за свой народ, с честью и победой проходил любые испытания, сокрушал иноземные нашествия».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент России Путин поздравил граждан России с Днем защитника Отечества. Российский лидер поздравил всех участников специальной военной операции РФ по защите Донбасса и установлению мира на Украине, а также отдельно выразил поздравления ветеранам Великой Отечественной войны.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин поздравил граждан России с Днем защитника Отечества