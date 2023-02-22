Москва, 23 февраля, 2023, 00:56 — ИА Регнум. Российский министр обороны Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов Вооруженных сил России с Днем защитника Отечества, 23 февраля сообщили в пресс-службе Минобороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Шойгу

«Дорогие друзья! Поздравляю вас, ваших родных и близких с праздником! Благодарю за добросовестную службу, решительные, мужественные действия при выполнении боевых задач! Искренне желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых свершений во имя нашей Родины!» — сказал глава военного ведомства.

Шойгу подчеркнул, что этот праздник приобретает особое значение на фоне специальной военной операции России по защите Донбасса и установлению мира на Украине. Он пояснил, что День защитника Отечества становится для граждан РФ символом сплоченности перед серьезным вызовом.

Министр отметил, что российские войска отстаивают интересы России и противостоят последователям нацизма. Глава Минобороны добавил, что участники спецоперации также сражаются за право граждан на мирную свободную жизнь.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля Сергей Шойгу вручил погоны генерал-полковников командующему войсками Западного военного округа Евгению Никифорову и командующему войсками Восточного военного округа Рустаму Мурадову.