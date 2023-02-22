Сакраменто, США, 23 февраля, 2023, 00:56 — ИА Регнум. Ведущий в мире производитель электромобилей компания Tesla создаст в Калифорнии свою глобальную инженерную штаб-квартиру, сообщает 22 февраля Reuters.

Windell Oskay Офис Tesla

Об этом объявили генеральный директор Tesla Илон Маск и губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом.

Tesla в декабре 2021 года перенесла свою корпоративную штаб-квартиру из Пало-Альто в Силиконовой долине в Калифорнии в столицу штата Техас город Остин, где расположен новый автомобильный завод. А сам Маск переехал из Лос-Анджелеса в Техас, потому что в штате «Одинокой звезды» нет подоходного налога с частных лиц.

Калифорния, контролируемая демократами, и Техас, возглавляемый республиканцами, являются политическими и деловыми соперниками.

Первый завод компании находился в Калифорнии, и многие инженеры остаются в этом штате, который является глобальным центром технологий. По словам Маска, завод производителя электромобилей в городе Фремонте, в районе залива Сан-Франциско, в этом году будет производить более 600 000 автомобилей.

Новая инженерная штаб-квартира Tesla будет располагаться в здании в Пало-Альто, ранее принадлежавшем Hewlett Packard.