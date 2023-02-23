В ЛНР часть украинских военнопленных отказалась от включения в список на обмен

Луганск, , 00:44 — REGNUM Часть украинских военнопленных, находящихся на территории Луганской Народной Республики (ЛНР), отказалась от включения в список на обмен. Об этом 22 февраля сообщила уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова в своём телеграм-канале.

Пленные ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Сердюкова рассказала о посещении её представителями пункта размещения пленных украинских военнослужащих, находящихся на территории ЛНР, для проверки условий их содержания.

«Некоторые из украинских военнослужащих обратились к нам с заявлением об отказе во включении их в список на обмен с государством Украина», — указала омбудсмен. Как пояснила Сердюкова, эти военные изъявили желание остаться в ЛНР.

В пункте размещения пленных украинских военнослужащих находятся на данный момент 500 человек. Всего, по оценкам Сердюковой, на территории ЛНР в плену содержатся около 1,4 тыс. военнослужащих украинской армии.

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