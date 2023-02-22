Москва, 23 февраля, 2023, 00:35 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил с Днем защитника Отечества всех участников специальной военной операции РФ по защите Донбасса и установлению мира на Украине, сообщается на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Хочу сердечно поздравить с праздником военнослужащих, добровольцев, мобилизованных граждан, специалистов разных профессий, которые участвуют в специальной военной операции», — сказал российский лидер.

Он также отдельно выразил поздравления ветеранам Великой Отечественной войны.

«В этот день низкий поклон и самые теплые слова нашим дорогим ветеранам, которые разгромили нацизм, отстояли свободу и независимость Родины», — отметил глава государства.

По словам Путина, подвиги ветеранов навсегда закрепятся в памяти российского народа в качестве примера патриотизма и мужества, а также станут «неиссякаемым источником духовной силы».

Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля Владимир Путин в ходе выступления на стадионе «Лужники» в Москве заявил, что в нынешних условиях весь российский народ является защитником Отечества.