Турецкие власти обследовали в зоне землетрясения свыше миллиона домов

Анкара, , 00:55 — REGNUM В Турции установлено число разрушенных и сильно повреждённых при землетрясении зданий, сообщает 22 февраля информационное агентство Anadolu.

Землетрясение в Турции Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Об этом заявил министр окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции Мурат Курум.

По словам министра, 7300 экспертов провели обследования в 11 провинциях страны. Было обследовано в общей сложности свыше миллиона зданий. В результате было выявлено, что в результате землетрясения было разрушено и чрезвычайно сильно повреждено 156 тыс. зданий.

Курум отметил, что сильно повреждённые здания находятся в аварийном состоянии и потому подлежат немедленному сносу.

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал строительство 200 тыс. многоквартирных жилых домов в городах и 70 тыс. индивидуальных жилых домов в деревнях.

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