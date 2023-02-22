Анкара, 23 февраля, 2023, 00:19 — ИА Регнум. Количество жертв разрушительных землетрясений в Турции на сегодняшний день составляет 43 556 человек. Об этом 22 февраля сообщил глава МВД страны Сулейман Сойлу в эфире телеканала TRT Haber.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение в Турции

«На данный момент число погибших в этой катастрофе — 43 556 человек, это, конечно же, большая цифра», — сказал Сойлу.

Глава МВД Турции добавил, что пережить такую травму возможно только «в большом единстве и солидарности», и заверил, что работа по восстановлению городов будет закончена.

Также Сойлу отметил, что среди его родственников тоже есть погибшие в результате этих землетрясений.

Напомним, землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. За подземными толчками последовали сотни афтершоков, которые ощущались в 11 провинциях страны, а также в соседних государствах.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Турции арестовали более 340 человек по обвинению в мародёрстве и нарушении правил строительства после смертоносного землетрясения.