В Турции продолжают выявлять лиц, виновных в некачественном строительстве в зоне землетрясения

Анкара, , 00:22 — REGNUM В Турции продолжаются аресты лиц, обвиняемых в некачественном строительстве домов в зоне землетрясения, сообщает 22 февраля агентство Anadolu.

Землетрясение в Турции Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В настоящий момент в результате расследования, проведённого турецкого прокуратурой, выявлено 564 подозреваемых.

Из них 160 человек уже арестовано, в отношении 175 человек установлен судебный контроль. Кроме того, были выданы ордера на арест 71 и ордера на задержание 61 подозреваемого.

Прокуратура также ведёт расследование случаев мародёрства, происшедших после землетрясения в зоне стихийного бедствия. В настоящее время правоохранительными органами зафиксирован 351 факт мародёрства, выявлено 282 подозреваемых, 181 из них уже арестован.

Напомним, что 6 февраля в юго-восточных районах Турции произошло разрушительное землетрясение, в ходе которого погибло более 40 тысяч человек.

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