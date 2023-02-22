Берлин, 23 февраля, 2023, 00:02 — ИА Регнум. Акт вандализма, в результате которого здание генерального консульства России в немецком Бонне было изрисовано неизвестными, осудили российские дипломаты. Соответствующее заявление было опубликовано 22 февраля в официальном телеграм-канале российского диппредставительства в Германии.

Иван Шилов ИА REGNUM Вандалы

Отмечается, что краска была нанесена в ночь на 22 февраля. Генконсульство решительно осудило акт вандализма, который назван был «отвратительным». Уточняется, что информацию об инциденте незамедлительно сообщили в полицию. Компетентными германскими органами было инициировано расследование произошедшего.

«Основываясь на общепризнанных нормах международного права, требуем от властей государства пребывания принятия энергичных и эффективных мер по установлению и привлечению к ответственности лиц, причастных к данному правонарушению», — указано в заявлении генконсульства.

Текст сопровождён фотографиями, на которых можно различить нанесённые красной краской латинские буквы «Z» на ограде, информационном стенде и почтовом ящике генконсульства России в Бонне.