Количество погибших от наводнений и оползней в Бразилии достигло 52

Бразилиа, , 23:59 — REGNUM Общее число погибших от последствий тропического циклона в бразильском штате Сан-Паулу увеличилось до 52 человек, передал телеканал Band.

Гюстав Доре. Потоп. 1885

Циклон вызвал в регионе наводнения и оползни. Ранее сообщалось о 46 жертвах природной стихии. Еще 36 человек числятся в списках пропавших без вести.

Для поиска людей привлечено более 500 сотрудников чрезвычайных служб. Ход поисково-спасательной операции затрудняется продолжающимися ливнями. Примерно 2,5 тыс. жителей остались без жилья.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на Мадагаскар обрушился тропический циклон «Фредди». В результате разгула природной стихии на острове погибли по меньшей мере четверо человек.