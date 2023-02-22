Вашингтон, 22 февраля, 2023, 23:44 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден недавно побывал в Киеве с целью поднять себе серьезно пошатнувшийся рейтинг, заявила американская журналистка Мегин Келли в эфире телеканала Sky News Australia.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

По ее словам, пресса преувеличивает значение поездки Байдена. Келли пояснила, что американский лидер в Киеве появился лишь для того, чтобы сделать фотографии, которые должны смягчить негативный эффект от свалившейся на него критики.

Журналистка отметила, что администрация США обманула всех, утверждая, что визит планировался давно. Келли уточнила, что имеются доказательства того, что решение о поездке Байдена было принято за несколько дней до посещения Киева.

Она подчеркнула, что Белый дом также придумал и то, что американцы готовы поддерживать Украину столько, сколько будет нужно. Келли добавила, что опросы общественного мнения в США указывают на обратный процесс.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля подполковник американской армии Дэниэл Дэвис заявил, что необъявленный визит Джо Байдена в Киев больше похож на «большую постановку».