Матч ¼ Кубка России по футболу: «Спартак» — «Локомотив» 1:0
Москва, 22 февраля 2023, 23:42 — REGNUM Московский «Спартак» одержал победу в первом матче ¼ финала Фонбет Кубка России сезона 2022/2023.
Спартаковцы, выступая на стадионе «РЖД-Арена», выиграли с минимальным счётом 1:0 у московского «Локомотива».
Единственный гол на 16-й минуте матча забил Даниил Пруцев.
Примечательно, что игра могла не состояться из-за наступивших в Москве морозов. Решение о проведении матча было принята лишь за час до его начала.
Ответная игра состоится 27 февраля на стадионе «Открытие Банк Арена».