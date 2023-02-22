«Спартак» выиграл у «Локомотива» в первом матче ¼ финала Кубка России

Москва, , 23:42 — REGNUM Московский «Спартак» одержал победу в первом матче ¼ финала Фонбет Кубка России сезона 2022/2023.

Даниил Пруцев Антон Зайцев

Спартаковцы, выступая на стадионе «РЖД-Арена», выиграли с минимальным счётом 1:0 у московского «Локомотива».

Единственный гол на 16-й минуте матча забил Даниил Пруцев.

Примечательно, что игра могла не состояться из-за наступивших в Москве морозов. Решение о проведении матча было принята лишь за час до его начала.

Ответная игра состоится 27 февраля на стадионе «Открытие Банк Арена».