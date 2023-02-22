В штате Теннесси вспыхнул пожар на ядерном объекте Y-12

Вашингтон, , 23:17 — REGNUM Пожар произошел в «одном из производственных зданий» на ядерном объекте Y-12 в американском штате Теннесси, сообщила в социальных сетях администрация предприятия.

Пожар Dave Hogg

Возгорание было ликвидировано специалистами объекта при поддержке экстренных служб. В ходе инцидента никто не пострадал, выбросов радиации не зафиксировано.

На сайте Y-12 говорится, что объект занимается обеспечением «безопасного и эффективного военно-ядерного сдерживания». Кроме того, предприятие проводит извлечение и хранение ядерных материалов, а также заправляет ядерным топливом военно-морские реакторы и выполняет другие работы.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля в американском штате Огайо сошли с рельсов почти 50 вагонов грузового поезда, который перевозил опасные вещества. Часть из них загорелась, а после произошел взрыв.

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