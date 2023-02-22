Мэрия Стамбула начала сносить здания, которым грозит риск обрушения

Стамбул, Турция, , 23:14 — REGNUM Снос первых зданий из числа отнесённых к зоне наивысшего риска обрушения начала мэрия Стамбула. Об этом 22 февраля сообщил мэр турецкого города Экрем Имамоглу в своём Twitter.

Босфорский мост. Стамбул Alexxx1979

В зоне мгновенного обрушения в случае землетрясения находятся 318 зданий в Стамбуле, в них проживает около 10 тыс. человек. Здания были выявлены после запуска программы оценки домов в городе, позволяющей выявить риск обрушения, запущенной в 2019 году властями Стамбула совместно со Стамбульским техническим университетом.

«Мы начали снос зданий, которые грозят обрушиться в любой момент согласно результатам проверки. В качестве дополнительного стимула и для ускорения процесса мэрия Стамбула предоставляет дополнительные 4500 лир на аренду квартир», — написал Имамоглу.

Напомним, в 2008 году мэрией Стамбула и Международным японским агентством сотрудничества были опубликованы результаты исследования, согласно которым до 2030 года в Стамбуле ожидается землетрясение магнитудой 7,5-7,7. Жертвами катаклизма могут стать от 70 до 90 тыс. человек.

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